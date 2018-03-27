Оппозиция Афганистана должна участвовать в выборах, заявил Мирзиеев

ТАШКЕНТ, 27 мар – РИА Новости. Вооруженная оппозиция должна сесть за стол переговоров с властями Афганистана и участвовать в выборах в стране, заявил во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на открытии конференции по урегулированию афганского кризиса.

В Ташкенте во вторник открылась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"Неоценимое значение будет иметь решительное и единогласное обращение всех заинтересованных внешних сил к вооруженной оппозиции с призывом сесть за стол переговоров с афганским правительством и положить конец противостоянию и насилию", — заявил Мирзиеев.

Президент Узбекистана считает, что представители вооруженной оппозиции, в том числе талибы, являются частью афганского общества, имеют право голосовать в определении будущего своей страны.

"При этом представляется крайне важным запуск межафганского диалога в период до проведения в стране парламентских и президентских выборов" — отметил Мирзиеев. По его мнению, это предоставит широкие возможности всем слоям общества, включая оппозицию, для их полноправного участия в строительстве нового Афганистана.

По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции участвуют спецпредставители по Афганистану и Пакистану Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.