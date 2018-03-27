Ташкент готов предоставить Кабулу и талибам площадку для переговоров

ТАШКЕНТ, 27 мар – РИА Новости. Узбекистан готов предоставить властям Афганистана и движению "Талибан"* все условия для проведения прямых переговоров, заявил во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на открытии конференции по урегулированию афганского кризиса.

В Ташкенте во вторник открылась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"Мы готовы создать, на любом этапе мирного процесса, все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Узбекистана и движением "Талибан"*", — заявил Мирзиеев.

Глава Узбекистана отметил, что в случае участия оппозиции в мирных переговорах следует также создать все условия для ее интеграции в политическую жизнь Афганистана.

Мирзиеев заявил, что одной из основных задач совместных усилий мирового сообщества является "принятие "дорожной карты" по содействию международным сообществом процессу национального примирения в Афганистане".

По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции будут участвовать спецпредставители по Афганистану и Пакистану Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.