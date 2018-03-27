Посольство России прокомментировало высылку своего дипломата из Македонии

БЕЛГРАД, 27 мар — РИА Новости. Решение Македонии выслать российского дипломата из Скопье ничем не оправдано, а ответственность за последствия этого шага целиком ложится на македонскую сторону, говорится в сообщении посольства РФ в Twitter.

Македония в понедельника приняла решение выслать одного российского дипломата в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как пояснил глава македонской дипломатии Никола Димитров, это делается "из солидарности с Великобританией и в целях защиты собственной безопасности".

"Македонское правительство высылает российского дипломата из Скопье. Исключительно недружественный, ничем не оправданный шаг, не имеющий прецедентов в российско-македонских отношениях. Ответственность за его последствия целиком ложится на македонскую сторону", — заявили в российском посольстве.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.