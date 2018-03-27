Президент Намибии принял парад на кабриолете УАЗ "Патриот" с лестнцией

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Намибии Хаге Гейнгоб принял парад в честь дня независимости страны на кабриолете УАЗ "Патриот", передает агентство Sputnik.

Парадные кабриолеты на базе УАЗ Патриот в Намибии pic.twitter.com/1qVVeitulB — ЦЕНТР CIGR (@CIGRNET) 25 марта 2018 г.

Автомобиль для церемоний имеет два сидячих места, сзади расположена обитая красной тканью площадка с поручнями и раскладной лестницей. Фотографии из соцсетей свидетельствуют о наличии у властей Намибии как минимум трех подобных машин.

В ноябре прошлого года представитель УАЗ сообщал, что эти парадные кабриолеты не производятся серийно, а дорабатываются под заказ индивидуально с использованием агрегатов от обычного "Патриота".

"Ульяновский автомобильный завод" — предприятие холдинга "Соллерс" (ему принадлежит 67,7% акций УАЗ). Производит полноприводные внедорожники ("Хантер", "Патриот", "Профи"), а также грузовики и микроавтобусы.