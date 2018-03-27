Небензя назвал "странным" желание США сотрудничать с РФ, высылая дипломатов

НЬЮ-ЙОРК, 27 мар — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал "странным" намерение США сотрудничать с Россией при том, что Вашингтон высылает российских дипломатов.

Небензя обратил внимание, что посол США в РФ Джон Хантсман "сказал ритуальные слова, которые мы часто слышим от американцев, что они рассчитывают на продолжение сотрудничества с Россией".

"Это по меньшей мере странное приглашение к сотрудничеству на фоне того, что американская сторона сделала", — заявил Небензя российским журналистам.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.