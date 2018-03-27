СМИ: бразильский суд отклонил апелляцию защиты экс-президента на приговор

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Суд в Бразилии в понедельник отклонил апелляцию на решение о приговоре экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва к длительному сроку за коррупцию, которое ранее подала защита бывшего главы страны, сообщает портал Ambito.com.

"Суд второй инстанции, который приговорил экс-президента… Лулу да Силва к 12 годам тюрьмы за коррупцию, отклонил сегодня представленную защитой апелляцию и оставил его в одном шаге от тюрьмы", — пишет портал.

Тем не менее, как отмечает портал, экс-президент не может быть заключен в тюрьму по меньшей мере до 4 апреля, когда Верховный суд рассмотрит ходатайство защиты о правомерности его содержания под стражей.

Ранее в феврале защита бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Сильва подала апелляцию на решение суда, приговорившего его к длительному сроку за коррупцию.

В конце января три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание Луле да Силве по обвинениям в коррупции. В июле 2017 года он был приговорен к девяти с половиной годам тюремного заключения, впоследствии решением суда приговор был увеличен до двенадцати лет и одного месяца тюрьмы. Защита бывшего президента подала апелляцию.

Лула да Силва не сможет принять участие в выборах президента страны, запланированных на октябрь 2018 года, несмотря на то, что опросы общественного мнения относят его к числу фаворитов предстоящей президентской гонки. По решению суда, он не имеет права занимать государственные должности в течение девятнадцати лет. При этом Партия трудящихся по-прежнему намерена выдвигать кандидатуру Лулы да Силвы на пост президента.