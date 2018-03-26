Пентагон пока не планирует участие в московской конференции по безопасности

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Министерство обороны США пока не планирует принимать участие в организуемой в начале апреля в Москве российским военным ведомством Международной конференции по безопасности, сообщили РИА Новости в Пентагоне.

"В настоящее время министерство обороны (США) не планирует принимать участие в Конференции по международной безопасности", — сообщил в понедельник агентству представитель американского военного ведомства.

Министерство обороны (МО) РФ 4-5 апреля проводит в Москве очередную ежегодную конференцию по международной безопасности.

В МО РФ сообщили, что главной темой конференции станет разгром террористов в Сирии. В повестку дня форума также включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.

Специальная сессия будет посвящена обсуждению феномена "мягкой силы" как инструмента решения военно-политических задач, сообщали в Минобороны РФ.