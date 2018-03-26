Генконсульство России в Сиэтле прекратило прием граждан

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российское генконсульство в Сиэтле прекратило прием граждан.

"В связи с решением американских властей закрыть генеральное консульство России в Сиэтле прием граждан по паспортным, визовым вопросам, а также по вопросам гражданства и нотариата с 26 марта 2018 года прекращается", — говорится в объявлении, размещенном на сайте дипмиссии.

Ранее в связи с "делом Срипаля" США приняли решение о высылке из страны 60 дипломатов, в том числе12 сотрудников постпредства России при ООН, и закрытии генконсульства России в Сиэтле в семидневный срок.

Решение о высылке российских дипломатов также приняли также приняли 16 стран Евросоюза, Канада, Норвегия, Украина и Албания.

Четвертого марта в британском городе Солсбери нашли экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые находились в бессознательном состоянии. Лондон утверждает, что их отравили веществом А234, разработанным в рамках советской программы "Новичок", хотя в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовались цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Лондон считает, что к отравлению причастна Россия, однако, доказательств в пользу этой версии до сих пор не предоставил. Из-за "дела Скрипаля" Британия выслала 23 российских дипломата и заморозила двусторонние контакты на высоком уровне

Москва в ответ объявила персонами нон грата 23 сотрудника британского посольства, отозвала согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявила о прекращении деятельности Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению и называет обвинения со стороны Британии бездоказательной провокацией.