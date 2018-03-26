Дипломат назвал позицию Британии по делу Скрипаля политической провокацией

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

ЛОНДОН, 26 мар – РИА Новости. Представитель посольства России в Лондоне назвал британскую позицию по ситуации в Солсбери, где нервно-паралитическим веществом были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, политической провокацией.

"К сожалению, мы наблюдаем еще одну политическую провокацию, основанную на чистых предположениях. Кроме того, существующие международные законодательные механизмы, такие как ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия – ред.), используются избирательно и непрозрачно", — сказал представитель пресс-службы посольства в понедельник.

По его словам, случай с семейством Скрипаль – не первый. "Последний пример – это санкции после переворота на Украине и самоопределения Крыма. Сегодня Лондон пытается начать новую волну", — сказал он. Краткосрочные цели, отметил дипломат, это "компенсация утраты международного влияния" и попытка отвлечь внимания граждан от ситуации на переговорах по Brexit.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Великобритания ранее выслала 23 российских дипломатов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.