Трамп открыт к работе с Россией, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, несмотря на высылку 60 российских дипломатов, по-прежнему открыт к взаимодействию с Россией в вопросах, вызывающих взаимное беспокойство, например, в области терроризма, заявил в рамках регулярного брифинга представитель Белого дома Радж Шах.

"Наши отношения с Россией зависят исключительно от России, (президента РФ) Владимира Путина и российских высокопоставленных чиновников. Мы хотим иметь взаимовыгодные отношения. Президент хочет работать с Россией. Но иногда этому мешают их действия – отравление в Великобритании поставило под угрозу не только двух людей, но и других невинных граждан. Это не то, что США и союзники могут оставить без ответа. Но президент открыт к работе с Россией по вопросам, вызывающим взаимное беспокойство, включая терроризм и другие", — сказал он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.