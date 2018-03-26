Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии хуситами

ООН, 26 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии со стороны хуситов в Йемене. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы всемирной организации.

"Как всегда в случае атак на мирных жителей, генеральный секретарь самым серьезным образом осуждает произошедший вчера пуск серии ракет в сторону городов Саудовской Аравии, в том числе Эр-Рияда, ответственность за который взяли хуситы", — говорится в заявлении.

Ранее представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена. Три ракеты были выпущены по столице страны — Эр-Рияду, сообщил телеканал "Аль-Арабия". По предварительным данным, обломки ракет частично упали на жилые районы, погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.