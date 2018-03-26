МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Решение Вашингтона о высылке 60 российских дипломатов стало глупостью, оно является проявлением зависимости американского президента Дональда Трампа от антироссийских кругов в США, считает ветеран советской разведки, писатель и публицист Михаил Любимов, которого власти Англии объявили в 1965 году персоной нон грата и выслали из страны.

Ранее в понедельник было объявлено, что 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек: 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.

"Я удивлен, что Штаты на такое пошли. Думал, они такую глупость не сделают. Но что может сделать Трамп? Он же полностью скован, он уже дал грызть антироссийскую кость", — сказал Любимов.

Ветеран разведки также прокомментировал решения ряда европейских стран и Канады также выслать российских дипломатов. Германия, Франция, Канада высылают по четыре человека, Чехия и Литва — трех, Нидерланды и Латвия — двух, Эстония – одного.

"Они, конечно, договорились между собой. Но для массовой чисто политической акции это достаточно скромно, даже по четыре человека — это мелочь", — сказал Любимов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.