Великобритания осудила ракетные удары по городам Саудовской Аравии

ЛОНДОН, 26 мар – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон осудил ракетные удары по городам Саудовской Аравии.

Ранее представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена. Три ракеты были выпущены по столице страны — Эр-Рияду, сообщил телеканал "Аль-Арабия". По предварительным данным, обломки ракет частично упали на жилые районы, погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.

"Великобритания находится плечом к плечу с Саудовской Аравией перед лицом таких серьезных угроз национальной безопасности. Тот, кто несет за это ответственность, должен прекратить эти опасные и провокационные действия. Возврат к политическому диалогу остается жизненно важным на пути к решению конфликта во имя безопасности народа Йемена и региональной безопасности", — говорится в комментарии министра, в понедельник поступившем в РИА Новости. Он призывает граждан Великобритании, которые в настоящее время находятся в Саудовской Аравии, следить за сообщениями МИД.

Джонсон выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.