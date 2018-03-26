"Врачи без границ" объявили о прекращении работы в Йемене на шесть недель

КАИР, 26 мар — РИА Новости. Организация "Врачи без границ" (MSF, фр. Médecins sans frontières) прекратит работу в провинции Эд-Дали на юго-западе Йемена в связи с неспокойной обстановкой в стране, сообщается в заявлении организации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Ранее представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена. Три ракеты были выпущены по столице страны — Эр-Рияду, сообщил телеканал Al-Arabia. По предварительным данным, обломки ракет частично попали по жилым районам, погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.

"Организация "Врачи без границ" полностью прекратит всю деятельность в Эд-Дали, начиная с 1 апреля 2018 года на срок не менее, чем шесть недель ", — говорится в заявлении.

Глава миссии MSF в Йемене Джастин Армстронг заявил, что организация не может подвергать опасности своих сотрудников и пациентов, и подобная обстановка в стране угрожает способности организации оказывать медицинскую помощь больным.

Как сообщается в заявлении, за эти шесть недель MSF рассмотрит условия оказания помощи жителям провинции и сотрудничество с местными властями.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.