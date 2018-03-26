Госдеп: высылаемые из ООН сотрудники российской миссии работали на разведку

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что 12 высылаемых сотрудников миссии РФ в ООН были сотрудниками российской разведки, злоупотребившие своими дипломатическими привилегиями.

"Мы начали процесс высылки из российской миссии при ООН 12 сотрудников разведки, которые злоупотребили своими привилегиями во время проживания в США", — говорится в распространенном госдепартаменте заявлении.

В ведомстве призвали Москву "принять ответственность за свои действия и продемонстрировать миру, что она, являясь членом Совета Безопасности (ООН) может выполнять взятые на себя международные обязательства для поддержания мира и безопасности в мире".

США в понедельник в связи с "делом Скрипаля" объявили о решении выслать 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.