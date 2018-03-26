Трамп не говорил с Путиным о высылке дипломатов, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу высылки российских дипломатов и закрытия генконсульства РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля", заявил журналистам чиновник администрации США.
Он уточнил, что в понедельник эта информация была доведена до российского посла в Вашингтоне.
"Это решение, в которое президент был лично вовлечен с самого начала и которое он лично принял", — подчеркнул представитель администрации.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.