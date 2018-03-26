В ЛНР выдали помощь более 130 жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса

ЛУГАНСК, 26 мар — РИА Новости. Более 130 жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса с 20 февраля получили материальную помощь в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили журналистам в понедельник в министерстве труда и социальной политики ЛНР.

Ранее власти ЛНР и ДНР заявили о создании гуманитарной программы для жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса. Она предусматривает оказание бесплатной медицинской помощи и денежные выплаты. В феврале 2018 года в рамках программы в ЛНР начаты выплаты отдельным категориям граждан.

"По состоянию на 26 марта количество жителей подконтрольных Украине территорий Луганщины, получивших помощь республики в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, достигло 131 человека", — сказал представитель министерства.

По данным ведомства, в пункты выплаты разовой денежной помощи обратились 33 ветерана Великой Отечественной войны и 98 представителей многодетных семей. Согласно программе, в ЛНР начали выплату разовой денежной помощи инвалидам и участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и войны с Японией в размере 12 тысяч рублей. Также семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет, выплатят по 6 тысяч рублей.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.