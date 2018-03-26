Новая глава итальянского Сената попросила не называть ее "президентессой"

РИМ, 26 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Первая в истории Италии женщина-глава верхней палаты парламента Мария Элизабетта Казеллати заявила, что предпочитает гендерно нейтральное название своей должности, а не феминитив.

В итальянском языке глава совета министров, палаты депутатов или сената называется presidente – "президент". Это существительное мужского рода, которое в этом случае переводится как "председатель".

На видео, опубликованном на сайте издания La Repubblica, журналисты спросили ее, какой вариант – presidente или presidentessa (президентесса/председательница) — ей ближе. Казеллати коротко ответила, что считает себя presidente, то есть "председателем".

Избрание Казеллати стало возможным благодаря договоренности между правоцентристской коалицией, получившей большинство на выборах 4 марта, и "Движением 5 звезд", которое получило первое место среди отдельных партий. Этот же компромисс привёл к избранию представителя "Д5З" на третью в страну должность — председателя палаты депутатов.

Казеллати родилась в 1946 году, имеет юридическое образование. Членом партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони она стала с момента ее основания в 1994 году. Местные СМИ описывают ее как "железную сторонницу" экс-премьера.

Addio a Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa "Mancherà a tutti". Guardì: "Uomo generoso" https://t.co/SgYVBkzCc2 — Repubblica Tv (@RepubblicaTv) 26 марта 2018 г.

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