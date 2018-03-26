Берлин намерен выслать четырех российских дипломатов, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Власти Германии намерены выслать четырех российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", официально о решении будет объявлено во второй половине дня в понедельник, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

"По информации Süddeutschen Zeitung, речь идет в общей сложности о четырех дипломатах с прошлым в разведке", — пишет газета.

Ожидается, что похожие действия предпримут Франция и другие западные страны. Возможно, о высылке дипломатов будет сообщено в одно и то же время, пишет издание.