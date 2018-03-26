Власти Синджара подтвердили прибытие иракской армии для вывода РПК

БАГДАД, 26 мар — РИА Новости. Власти города Синджар на северо-западе Ирака подтвердили прибытие подразделений иракской армии в город для вывода боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил РИА Новости глава округа Синджар Махма Халиль.

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все необходимое, если Ирак не сможет самостоятельно очистить город Синджар от запрещенной в Турции РПК. Ранее Эрдоган также пригрозил внезапной военной операцией против города Синджар, если иракское правительство "не разгонит" отряды РПК.

"Эти силы прибыли сегодня, но их количество небольшое и недостаточное для защиты города от какой-либо внешней угрозы", — заявил Халиль.

Глава округа также призвал сформировать совместные силы, состоящие из иракской армии, курдских вооруженных формирований "пешмерга" и сил США, чтобы вывести отряды РПК, которые до сих пор находятся в округе Синджар.

По словам Халиля, в понедельник вечером пройдет заседание местного управления Синджара и американской стороны для обсуждения формирования этих сил.

Глава округа также опроверг сообщения в СМИ о захвате турецкой армией 30 деревень в Иракском Курдистане, и заявил, что турецкая авиация проводила разведывательные полеты над округом Синджар.

Иракский город Синджар (курдское название Шенгал) и прилегающая местность, населенная в основном курдами-езидами, были захвачены боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в августе 2014 года. Тысячи езидов были убиты, от 5 тысяч до 7 тысяч женщин попали в рабство. В декабре 2015 года бойцам Рабочей партии Курдистана удалось освободить Синджар, после чего они сформировали из местных жителей силы самообороны. В начале 2017 года власти Иракского Курдистана потребовали от РПК, чтобы она вывела свои отряды из местности. По мнению СМИ, лояльных РПК, это было сделано под давлением соседней Турции, которая считает РПК террористической организацией и опасается ее усиления. В то же время Турцию связывают хорошие отношения с ДПК, правящей партией Иракского Курдистана, — в частности, ДПК продает через Турцию нефть, а турецкие компании инвестируют в Иракский Курдистан.