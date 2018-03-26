В Киеве заявили о наличии плана по взысканию денег с "Газпрома"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. У Киева есть план по взысканию с "Газпрома" средств, которые российская компания должна выплатить по решениям Стокгольмского арбитража и украинских судов, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала "Прямой".

"Что касается активов на территории других стран, мы имеем четкий план. Это должно быть сюрпризом", — заявил министр.

По его словам, украинская сторона уже "идентифицировала" активы "Газпрома" в других странах.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что "Газпром" с учетом предыдущего решения должен выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. В российском концерне раскритиковали решение суда и отметили, что вынесенный вердикт создал дисбаланс в пользу Украины. В связи с этим российская компания намерена расторгнуть существующие контракты через арбитраж.

Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за "злоупотребление монопольным положением" на рынке транзита газа в 2009-2015 годах в размере 3,3 миллиарда долларов. Российская компания пыталась оспорить решение, однако в 2016 году украинский суд постановил принудительно взыскать эти средства, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.

Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" также не удалось, жалобы компании были отклонены судами всех инстанций. При этом "Газпром" заявлял, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях.