СМИ: экс-член правительства Каталонии поборется против отправки в Испанию

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Бывший советник образования правительства Каталонии Клара Понсати опасается бесчеловечного отношения к ней в случае экстрадиции в Испанию по решению шотландского суда, поэтому она намерена выступать против этого, сообщает газета Naciodigital со ссылкой на ее адвоката Аамера Анвара.

"Я получил указания выступать против экстрадиции на основании того, что это политическое преследование Клары и систематическая попытка криминализировать желание о независимости (региона), которое выразили более двух миллионов избирателей в Каталонии", — цитирует его заявление газета.

В воскресенье полиция Шотландии подтвердила наличие ордера на арест Понсати, которая сейчас находится в Великобритании, и сообщило, что связалась с ее адвокатом, чтобы убедить ее сдаться властям. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что правительство региона поддерживает право жителей Каталонии на самоопределение, но не может изменить обязательство судебных властей действовать в соответствии с европейским ордером на арест.

Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон был задержан утром в воскресенье в Германии на трассе А7 в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после того, как пересек границу со стороны Дании. В настоящее время он находится в комиссариате. В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения. Выдан европейский ордер на его арест.

В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клары Понсати, находящейся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры.