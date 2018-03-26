Власти ЛНР заявили о прибытии в Станицу Луганскую британских инструкторов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (243)

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

ЛУГАНСК, 26 мар — РИА Новости. Военные инструкторы из Великобритании прибыли в Станицу Луганскую для работы с военнослужащими ВСУ, несущими службу у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"По имеющейся у нас информации, в подразделения 80 отдельной десантной штурмовой бригады в район населенного пункта Станица Луганская на железнодорожную станцию Кондрашевская прибыли бравые военнослужащие из Великобритании в количестве пяти человек", — заявил Марочко.

По его словам, они прибыли в качестве инструкторов бойцов ВСУ и для консультаций по размещению боевых позиций.

По данным Народной милиции, иностранные инструкторы планируют посетить все подразделения ВСУ, находящиеся на линии боевого соприкосновения.