В Бишкеке бойца СОБРа заподозрили в нападении и ограблении пакистанцев

БИШКЕК, 26 мар – РИА Новости. В Бишкеке задержаны два человека по подозрению в разбойном нападении на граждан Пакистана и вымогательстве крупной суммы денег, сообщил Sputnik Кыргызстан.

По информации ГУВД киргизской столицы, 25 марта в 23.50 в дежурную часть поступило сообщение о нападении на иностранцев.

Милиция выяснила, что в тот день в 19.30 двое неизвестных ворвались в комнату трех граждан Пакистана в общежитии. Злоумышленники избили иностранцев, надели на них наручники и под угрозой применения силы усадили в машину, отобрав сотовые телефоны и деньги. После этого стали вымогать у них 2 тысячи долларов.

На поиски требуемой суммы злоумышленники отправили одного из потерпевших. Не найдя денег, тот позвонил в милицию.

По подозрению в разбое задержаны 28-летний Ш. Ж. и 23-х летний Ч. Э. Первый из них — сотрудник СОБРа ГУВД Чуйской области Киргизии.

При личном досмотре у задержанных изъяли мобильные телефоны, принадлежащие потерпевшим, и ключи от наручников.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 "Разбой" и 170 "Вымогательство" Уголовного кодекса Киргизии.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Бишкека. В отношении непосредственных руководителей задержанного сотрудника СОБР также проводится расследование.

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