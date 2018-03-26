СМИ сообщили о связи Cambridge Analytica со сторонниками Brexit

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Оказавшаяся в центре скандала компания Cambridge Analytica может быть связана с агитировавшей за выход Великобритании из ЕС организацией Vote Leave, сообщается в интервью экс-волонтера организации Шахмира Санни газете Observer.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

Согласно информации издания, организация Vote Leave через третью компанию перечислила около 625 тысяч фунтов канадской IT-компании AggregateIQ, занимающейся web-разработками и онлайн-рекламой. Как отмечает газета, компания AggregateIQ "практически являлась подразделением" Cambridge Analytica.

Документы и файлы, связанные с деятельностью организации, экс-волонтер передал избирательной комиссии Великобритании и полиции.

К свою очередь, компания AggregateIQ на сайте опровергла принадлежность к Cambridge Analytica, подчеркнув, что, в том числе, никогда не заключала с аналитической компанией контрактов.

Как пишет газета, заявления в отношении Cambridge Analytica усилили давление на ведущих политиков-участников кампании Vote Leave. В частности, речь идет о советнике премьер-министра страны Терезы Мэй Стивене Паркинсоне, главе МИД Великобритании Борисе Джонсоне и министре по делам окружающей среды Майкле Гоуве.

В ноябре британская избирательная комиссия объявила о начале расследования источников финансирования кампании за выход Великобритании из ЕС Vote Leave. Владельцы популярных соцсетей получили письменные запросы относительно соответствующей информации. Facebook и Twitter тогда заявили, что будут содействовать расследованию.