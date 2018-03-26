Эрдоган призвал Багдад очистить Иракский Синджар от РПК

АНКАРА, 26 мар — РИА Новости, Алёна Палажченко. Анкара сделает все необходимое, если Ирак не сможет самостоятельно очистить город Синджар от членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник.

"Вчера я получил от нашей разведки данные о том, что иракское руководство начало какие-то (военные) действия в Синджане (против РПК). Мы отслеживаем, что там происходит. Сегодня из Ирака в Турцию приедет официальный представитель правительства, и после его переговоров с главой нашей разведки будут конкретные результаты. Хотим, чтобы руководство Ирака эту операцию провело самостоятельно, но если будут проблемы, то мы проведет новые переговоры с Багдадом и сделаем все необходимое", — сказал Эрдоган журналистам.

Иракский город Синджар (курдское название Шенгал) и прилегающая местность, населенная в основном курдами-езидами, были захвачены боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в августе 2014 года. Тысячи езидов были убиты, от 5 тысяч до 7 тысяч женщин попали в рабство. В декабре 2015 года бойцам Рабочей партии Курдистана удалось освободить Синджар, после чего они сформировали из местных жителей силы самообороны. В начале 2017 года власти Иракского Курдистана потребовали от РПК, чтобы она вывела свои отряды из местности. По мнению СМИ, лояльных РПК, это было сделано под давлением соседней Турции, которая считает РПК террористической организацией и опасается ее усиления. В то же время Турцию связывают хорошие отношения с ДПК, правящей партией Иракского Курдистана, — в частности, ДПК продает через Турцию нефть, а турецкие компании инвестируют в Иракский Курдистан.