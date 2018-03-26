Минобороны Украины заявило об обострении ситуации в Донбассе

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило об обострении ситуации на линии разграничения в Донбассе из-за увеличения количества обстрелов позиций украинских силовиков.
"На линии разграничения зафиксировано дальнейшее обострение ситуации из-за увеличения количества обстрелов позиций военнослужащих ВС Украины со стороны российско-оккупационных войск. Враг опять использовал запрещенное минскими соглашениями вооружение: танки и минометы калибра 120 миллиметра", — сказал официальный представитель минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в понедельник.
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