Россия не просила США выдать россиянина Новака, заявили в Генпрокуратуре

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия не просила у США выдать россиянина Андрея Новака, обвиняемого американской стороной в соучастии в международном сговоре с хищением свыше 530 миллионов долларов через интернет, говорится в ответе пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ на запрос РИА Новости.

В феврале Минюст США предъявил обвинения Новаку за соучастие в международном сговоре с целью интернет-мошенничества. В заявлении на сайте ведомства Новак назван в числе 36 человек, которым вменяется в вину участие в международной группировке Infraud Organization, действия которой привели к хищениям свыше 530 миллионов долларов во всех американских штатах и других странах мира.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации не располагает сведениями в отношении указанного лица (Андрея Новака). Запрос о его выдаче в компетентные органы Соединенных Штатов Америки на настоящий момент не направлялся", — говорится в ответе надзорного ведомства.

Как сообщил ранее Минюст США, помимо Новака в списке обвиняемых есть граждане Украины Святослав Бондаренко и Алексей Клименко, а также Владимир Чиочу из Молдавии. При этом подчеркивается, что 13 человек уже арестованы. Как указывается, это граждане США, Франции, Италии, Косово, Сербии, Австралии, Великобритании.

Кроме того, в списке фигурируют граждане еще ряда государств, в частности, Египта, Бангладеш, Канады, Кот-д'Ивуар, Пакистана.