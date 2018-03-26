Экс-президент США Картер высказался против импичмента Трампа

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Бывший президент США демократ Джимми Картер заявил в интервью телеканалу CBS, что отрицательно относится к идее об импичменте президента Дональда Трампа.

"Я бы предпочел, чтобы в его отношении не было импичмента и чтобы он смог отработать весь свой срок, потому что я думаю, он хочет сделать хорошую работу. Я бы хотел помочь ему, если бы мог", — заявил Картер.

"Я думаю, он пробудет полный срок, если спецпрокурор по расследованию Роберт Мюллер не выдвинет уголовных обвинений против него", — добавил Картер. Он отметил, что если Трамп нарушил закон, Мюллеру следует рассказать об этом.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.