Полиция Шотландии просит экс-члена правительства Каталонии сдаться властям

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Полиция Шотландии связалась с адвокатом бывшего советника образования правительства Каталонии Клары Понсати, которая находится в Великобритании, и ожидает, что в скором времени она сдастся властям.

"Мы подтверждаем наличие европейского ордера на арест (бывшего советника образования правительства Каталонии) Клары Понсати. Мы провели расследование и попытались ее отыскать. Сейчас мы связались с ее адвокатом, который договаривается о том, чтобы госпожа Понсати сдалась полиции", — сообщается в официальном Twitter-аккаунте полиции Шотландии.

Ранее в воскресенье бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон был задержан в Германии на трассе А7 в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после того, как пересек границу со стороны Дании. В настоящее время он находится в комиссариате. По сообщениям немецких СМИ, решение об экстрадиции будет принимать немецкая прокуратура. По данным агентства EFE, испанская прокуратура передаст все документы немецкой прокуратуре и агентству ЕС Евроюст для экстрадиции Пучдемона. В Германии преступления, по которым обвиняют каталонского политика, карается от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Решение об экстрадиции должно быть принято в течение 60 дней, однако этот срок в исключительных случаях может быть продлен. В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.

В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клары Понсати, находящейся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры.