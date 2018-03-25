В МИД Катара рассказали о программе визита эмира в Россию

ДОХА, 25 мар — РИА Новости, Юлия Троицкая. Программа рабочего визита эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль Тани в Россию, помимо встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, включает переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, главой Минобороны Сергеем Шойгу и руководителем Минэнерго Александром Новаком, сообщили РИА Новости в МИД Катара.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин проведет 26 марта переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, в ходе которых будет обсуждаться взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной повестки дня. Эмир Катара прибыл в Москву в воскресенье вечером, официальная часть двухдневного визита начнется в понедельник.

"Он встретится с президентом РФ, премьер-министром, министрами иностранных дел, обороны и энергетики, который также является председателем российско-катарской межправительственной комиссии", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, возможны переговоры с министром культуры РФ Владимиром Мединским во время проведения катарской выставки в Москве.