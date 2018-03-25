Американец испытал самодельную ракету, чтобы доказать, что Земля плоская

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сторонник теории о "плоской Земле" из штата Калифорния взлетел в самодельной ракете, чтобы взглянуть на планету из космоса и подтвердить свои взгляды, пишет The Independent.

Шестидесятиоднолетний Майк Хьюз запустил самодельную ракету, которую он строил в гараже на протяжении нескольких месяцев, на высоту около 570 метров. По его расчетам, он достиг максимальной скорости в 560 километров в час.

"Мне надоели люди, которые говорили, что я струсил и отказался от постройки ракеты. Мне это все надоело: я собрался с духом и взлетел", — рассказал он после приземления.

Хьюзу пришлось выпустить два парашюта, так как он падал слишком быстро, но приземление все равно вышло жестким. Тем не менее, мужчина заявил, что чувствует себя отлично, несмотря на боли в спине.

"Верю ли я в то, что Земля по форме похожа на фрисби? Да, верю. Уверен ли я в этом на сто процентов? Нет. Поэтому я хочу взлететь в космос", — приводит издание слова испытателя-самоучки.