БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар — РИА Новости, Елена Тимошенко. Британские службы, вероятно, применили для спасения Сергея Скрипаля и его дочери Юлии тривиальный антидот Атропин, который, наверное, не дал нужного эффекта, рассказал в эфире телеканала "Россия-1" начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко.

"Все зависит от дозы и от способа применения. Это вещество может быть применено путем накожной аппликации, путем распыления в виде аэрозоля, скажем, из баллончика, путем внесения в пищу. В зависимости от вида аппликации и от дозы поражения могут быть той или иной тяжести", — сказал Рыбальченко в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что все, что известно на данный момент – "это то, что люди потеряли сознание". "Никаких признаков поражения, никаких симптомов не было открыто. И до сих пор не открыто. А предложение России поучаствовать в расследовании они просто проигнорировали", — добавил эксперт.

"Единственное, что мы знаем из книги Мирзаянова (Вил Мирзаянов — советский химик, уехавший в США, автор книги о газе "Новичок", раскрывший формулу этого вещества – ред.), что все вещества этого класса очень трудно при поражении поддаются лечению и антидотной терапии… Атропин — тривиальный антидот, но, наверное, он не дал нужного эффекта", — высказался Рыбальченко.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.