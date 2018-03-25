БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар — РИА Новости, Елена Тимошенко. Британские службы, вероятно, применили для спасения Сергея Скрипаля и его дочери Юлии тривиальный антидот Атропин, который, наверное, не дал нужного эффекта, рассказал в эфире телеканала "Россия-1" начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко.
Он отметил, что все, что известно на данный момент – "это то, что люди потеряли сознание". "Никаких признаков поражения, никаких симптомов не было открыто. И до сих пор не открыто. А предложение России поучаствовать в расследовании они просто проигнорировали", — добавил эксперт.
"Единственное, что мы знаем из книги Мирзаянова (Вил Мирзаянов — советский химик, уехавший в США, автор книги о газе "Новичок", раскрывший формулу этого вещества – ред.), что все вещества этого класса очень трудно при поражении поддаются лечению и антидотной терапии… Атропин — тривиальный антидот, но, наверное, он не дал нужного эффекта", — высказался Рыбальченко.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.