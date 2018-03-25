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Лондон советует британским бизнесменам не флиртовать в России, пишут СМИ

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (710)
19:2525.03.2018
(обновлено: 19:26 25.03.2018)
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© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Власти Великобритании составили специальную брошюру для сотрудников крупных британских компаний, в которой бизнесменам во время поездок за рубеж, в частности, в КНР и РФ, рекомендуется избегать чрезмерного употребления алкоголя и любовных связей, в том числе для того, чтобы не стать жертвой шпионажа, пишет газета Mail on Sunday.

Брошюра под названием Smart Traveller подготовлена центром по защите национальной инфраструктуры (CPNI), который отчитывается лично перед главой службы контрразведки MI5. Она предназначена для сотрудников крупных британских компаний, выезжающих в зарубежные страны, в частности, в РФ и КНР. В ней содержится список "неуместных действий", которые даже если не являются незаконными на родине, могут оказать "большое влияние лично" на предпринимателей.

В частности, как сказано в документе, чрезмерное употребление алкоголя, применение наркотических веществ, игры на деньги, обмен средств на черном рынке, онлайн-знакомства и флирт могут привести к тому, что они станут уязвимыми перед шантажом. Все эти действия также могут нанести "ущерб репутации" Британии и их работодателю. Сотрудники организаций, которые обладают "важными активами", "больше подвержены риску шпионажа, хищения интеллектуальной собственности и ряду других угроз", отмечается в брошюре. Если человек называет себя "главой ядерного объекта или объекта важной инфраструктуры", это может "повысить интерес" к нему.

Кроме того, центр советует бизнесменам не выглядеть "как потерянный турист", менять распорядок дня, не появляться на протестных акциях и съемочных площадках. Сейфам в гостиницах, как говорится в брошюре, "не стоит доверять в вопросах хранения важной или личной информации, так как их могут разбить злоумышленники". Конфиденциальные разговоры не нужно вести в общественном транспорте или лифтах, так как там их могут подслушать люди, которые "могут понимать английских язык, даже если так не кажется". По возвращении на родину бизнесменам советуют менять пароли во всех гаджетах и аккаунтах в интернете.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

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