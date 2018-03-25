"Законное место": в Сети высмеяли вывешенный над туалетом флаг ОУН-УПА*

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В интернете активно обсуждают фотографию, на которой изображен реющий над киевским общественным туалетом черно-красный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*).

Снимок разместил на своей странице в Facebook директор Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский.

"Вид на метро "Арсенальная". Из серии "Живописный Киев". Над туалетом флаги партии "Свобода" и ОУН* (ОУН-УПА*. – Прим. ред.)", — говорится в записи Долинского.

Пользователи социальной сети с юмором отреагировали на публикацию.

"Может, у них там офис", — предположил Мирослав Фула.

"Туалет только для членов партии", — пошутила Адель Дианова.

"Веет духом свободы", — прокомментировал снимок Mikhael Barst Canada.

По мнению некоторых подписчиков Долинского, националистические флаги находятся в самом подходящем для них месте.

"Красиво! Пусть там и болтаются. Это их законное место", — заметил Иван Чубирко.

"А что, вот тот флажок черно-красный там как раз очень к месту, разве нет?" — говорится в записи Галины Розенбаум.

Как отмечает в комментариях сам Долинский, флаги украинской националистической партии "Свобода" и ОУН-УПА* вывешены между станцией метро и общественным туалетом. На фотографии, однако, создается впечатление, что они имеют отношение к уборной.

Ранее Житомирский, Киевский, Львовский и Ивано-Франковский горсоветы разрешили использование красно-черного флага ОУН-УПА* наряду с государственным в дни некоторых памятных дат.

В мае 2015 года президент Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. В России осудили данное решение, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

* Экстремистская организация, запрещенная в России.