Турция испытала первые баллистические ракеты отечественного производства

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Турция провела первые тестовые запуски баллистических ракет местного производства в городе Синоп на севере страны, передает агентство Anadolu.

По данным агентства, в ходе испытаний были запущены ракета малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и ракета дальнего действия Bozdoğan.

Как отмечает Anadolu, запуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей будет осуществлен в последнем квартале 2018 года. Также в конце года будет произведен запуск ракет с самолета.

Разработкой ракет занимались специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности. Впервые баллистические ракеты были представлены во время XIII Международной выставки продукции оборонной промышленности в Стамбуле.