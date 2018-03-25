В Латвии военная техника НАТО пройдет колонной из Адажи до Даугавпилса

РИГА, 25 мар – РИА Новости. Колонна военной техники НАТО пройдет в воскресенье от Адажи до Даугавпилса в Латвии, водителей предупреждают о том, что ее нельзя обгонять, сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии.

"Колонну техники будут сопровождать представители центра координации перемещения минобороны и военная полиция. Предупреждение для водителей: колонну военной техники обгонять нельзя", — сообщили в НВС.

От полигона Адажи до Даугавпилса более 200 километров. Латвия является членом НАТО с 2004 года.