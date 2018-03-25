В Кишиневе на митинге за объединение с Румынией задержали 21 провокатора

КИШИНЕВ, 25 мар – РИА Новости. Двадцать один провокатор задержан на митинге сторонников объединения Молдавии и Румынии в воскресенье в Кишиневе, сообщил РИА Новости замглавы генерального инспектората полиции Молдавии Георгий Кавкалюк.

"Задержан 21 провокатор. Они были в медицинских масках. У них в рюкзаках нашли ножи, бейсбольные биты и другие запрещенные предметы, а также противогазовые маски. Сотрудники полиции действовали профессионально и задержали их. Сейчас проводим работу, чтобы установить, какие у них были намерения, кто организатор, в каких целях и так далее", — сообщил Кавкалюк.

По его словам, в митинге приняло участие примерно семь тысяч человек.

Организаторы митинга заявляли, что в этой акции примет участие до 100 тысяч человек. Основное требование манифестантов — объединение Молдавии и Румынии. После того, как участники акции приняли резолюцию митинга, организаторы сообщили о том, что собрание завершилось. Ранее они заявили, что с 1 по 14 апреля в Молдавии общественные организации проведут публичные консультации, в рамках которых будут задавать один вопрос — хотят ли люди объединения Молдавии и Румынии.

Подобные акции в Кишиневе проходят в конце марта уже шестой год подряд. Организаторы каждый раз обещают провести массовую акцию, но участников оказывается в разы меньше, чем было заявлено. В этом году мероприятие посвящено 100-летней годовщине объединения Бессарабии (современной Молдавии) с Румынией. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии уже не входит в состав Румынии.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма, то есть объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.

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