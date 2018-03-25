В День независимости Греции Ципрас предостерег Турцию от провокаций

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018

АФИНЫ, 25 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в День независимости страны потребовал от Турции прекратить провокации в Эгейском море, уважать суверенитет Греции и Кипра и соблюдать международное право.

Премьер выступил на праздновании Дня независимости на острове Псара в Эгейском море.

Ципрас заявил, что начавшаяся 197 лет назад революция ознаменовала борьбу за свободу и независимость родины, борьбу за освобождение от ига завоевателя. По его словам, требуется решимость для обеспечения абсолютного уважения суверенных прав и территориальной целостности.

"Греция сегодня является маяком ценностей, гарантом стабильности и безопасности в нашем регионе. И по этой причине она никому не позволит играть в игры, которые ставят под угрозу стабильность и нормальное положение вещей. И я хочу здесь, в историческом уголке нашей родины, повторить то, что заявила вся Европа официально и единогласно – Турция должна остановить незаконную деятельность в Эгейском море, она должна уважать суверенные права Греции и Кипра, соблюдать правила, вытекающие из международного права", — заявил Ципрас.

"Греция – это страна, которая располагает мощными сдерживающими силами, чтобы не угрожать, а чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе, чтобы служить принципу добрососедства", — сказал премьер.

© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции / Andrea Bonetti Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018 © Фото : пресс-служба премьер-министра Греции / Andrea Bonetti Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018

Ципрас поблагодарил тех, кто обеспечивает мир и безопасность на границах, и сказал, что все помнят о двух греческих военнослужащих, которые находятся в турецкой тюрьме. "Наши мысли с ними не только сегодня, что мы празднуем нашу свободу, но ежедневно. И мы делаем все, что нужно и что требуется, чтобы они скоро вернулись домой", — заявил премьер.

Ципрас принял участие в торжествах. На острове прошел школьный и военный парад.

В Афинах прошел большой военный парад, который по традиции принимал президент Греции Прокопис Павлопулос. На параде присутствовали дипломаты и военные атташе.

В последние недели отношения между Грецией и Турцией резко обострились после того, как турецкий патрульный корабль таранил корабль греческой береговой охраны. Многие обозреватели заявляют об опасности военного инцидента и сравнивают ситуацию с 1996 годом. Тогда спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США. В последние дни кризиса, 31 января 1996 года, в районе конфликта разбился вертолет ВМС Греции, погибли три греческих офицера. Причиной аварии назвали технические проблемы.