"Его и не было": в Госдуме прокомментировали заявление ВМС Украины о флоте

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью RT прокомментировал заявление ВМС Украины о "принесении в жертву" флота во время воссоединения Крыма с Россией.

По словам депутата, украинский флот был небоеспособным тогда и остается таковым по сей день.

"Полное отсутствие боеготовности, крепкой воинской дисциплины. Что в 2014 году, что сейчас он небоеспособен. А если говорить про те ВМС Украины, которые добровольно вошли в состав Черноморского флота России, то они достаточно полно влились и служат на страже рубежей российского государства", — сказал Швыткин.

Ранее в Военно-морских силах Украины заявили, что флот "пожертвовал собой" во время воссоединения Крыма с Россией, чтобы дать Киеву время привести армию в боеготовность. Собеседник RT назвал это заявление провокацией и подчеркнул, что высказывание сделано для того, чтобы оправдать "украинскую верхушку", пришедшую у власти "незаконным путем".

В январе Владимир Путин предложил вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику. В ответ президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев примет корабли из Крыма только "вместе с полуостровом".