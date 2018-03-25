МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью RT прокомментировал заявление ВМС Украины о "принесении в жертву" флота во время воссоединения Крыма с Россией.
По словам депутата, украинский флот был небоеспособным тогда и остается таковым по сей день.
"Полное отсутствие боеготовности, крепкой воинской дисциплины. Что в 2014 году, что сейчас он небоеспособен. А если говорить про те ВМС Украины, которые добровольно вошли в состав Черноморского флота России, то они достаточно полно влились и служат на страже рубежей российского государства", — сказал Швыткин.
В январе Владимир Путин предложил вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику. В ответ президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев примет корабли из Крыма только "вместе с полуостровом".