В Туркмении за четыре часа до конца выборов проголосовали 77% избирателей

АШХАБАД, 25 мар — РИА Новости. Выборы депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана в воскресенье проходят при высокой явке избирателей — более 77% проголосовали к 13.00 мск, сообщает со ссылкой на туркменский Центризбирком государственное информагентство ТДХ.

По данным Центризбиркома, на 15:00 (13:00 мск) в выборах приняли участие 77,77% от общего числа избирателей.

Всего на туркменских парламентских выборах в списки избирателей внесены более 3,2 миллиона человек.

Меджлис Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Он состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.