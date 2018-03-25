Замглавы МИД Японии надеется на расширение контактов Москвы и Токио

Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото

Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Парламентский заместитель министра иностранных дел Японии Манабу Хории надеется на быстрое расширение контактов и обменов между РФ и Японией.

Дипломат напомнил, что в этом году пройдет "год Японии в России" и "России в Японии".

"Надеюсь на стремительное расширение японо-российских контактов и обменов", — сказал Хории, выступая в рамках культурного мероприятия "Японская творческая мастерская" в Москве.

Как указал Хории, в ходе нынешнего мероприятия, организованного МИД Японии и посольством страны в РФ, планируется "ознакомить россиян с очарованием японских регионов".

Он сообщил, что организаторы постарались, чтобы посетители мероприятия смогли "увидеть и почувствовать настоящую Японию", попробовать японскую кухню, полюбоваться цветами сакуры, а также отправиться в путешествие по Японии с помощью шлемов виртуальной реальности.

Замминистра добавил, что будет очень рад, если посетители мероприятия проникнутся очарованием Японии.