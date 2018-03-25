У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Вид на вулкан Агунг со стороны храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия. Архивное фото

Вид на вулкан Агунг со стороны храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия. Архивное фото

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье недалеко от побережья индонезийского острова, входящего в группу Барат-Дая, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 08.58 по времени UTC (11.58 мск). Очаг залегал на глубине 149,4 километра.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.