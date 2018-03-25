Кандидат в президенты Египта Муса Мустафа хочет сотрудничать с Россией

КАИР, 25 мар — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Кандидат в президенты Египта Муса Мустафа Муса рассчитывает на продолжение укрепления связей между Москвой и Каиром, об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Кандидатами на президентских выборах в Египте, которые стартуют в понедельник, стали действующий глава государства президент Абдель Фаттах ас-Сиси и малоизвестный в стране политик, глава партии "Аль-Гэд" ("Завтра") Муса Мустафа Муса. Многие местные и зарубежные эксперты считают, что Муса Мустафа Муса вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию действующему главе государства.
Еще до начала регистрации кандидатов о своих президентских амбициях заявлял экс-начальник генерального штаба вооруженных сил Египта Сами Анан. Однако избирком исключил потенциального претендента на президентское кресло из избирательного списка, лишив возможности участвовать в выборах в связи с тем, что он продолжает числиться на действительной военной службе. При этом военная прокуратура начала следственные действия в отношении Анана.
Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Голосование за рубежом состоялось 16-18 марта.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.