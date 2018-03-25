Кандидат в президенты Египта Муса Мустафа надеется набрать 50% голосов

КАИР, 25 мар — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Кандидат в президенты Египта Муса Мустафа Муса надеется набрать 50% голосов избирателей на выборах главы государства, которые стартуют в арабской республике в понедельник, об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Кандидатами на президентских выборах в Египте стали действующий глава государства президент Абдель Фаттах ас-Сиси и малоизвестный в стране политик, глава партии "Аль-Гэд" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

"Я надеюсь, что проголосуют свыше пятидесяти процентов избирателей. Выберут ли они президента ас-Сиси или меня, это дело избирателя. У меня как человека, баллотирующегося на этот пост, есть надежда на победу. Хочу набрать пятьдесят процентов", — заявил политик.

Многие местные и зарубежные эксперты считают, что Муса Мустафа Муса вряд ли сможет составить сильную конкуренцию действующему главе государства.

Еще до начала регистрации кандидатов о своих президентских амбициях заявлял экс-начальник генерального штаба вооруженных сил Египта Сами Анан. Однако избирком исключил потенциального претендента на президентское кресло из избирательного списка, лишив возможности участвовать в выборах в связи с тем, что он продолжает числиться на действительной военной службе. При этом военная прокуратура начала следственные действия в отношении Анана. Позднее по собственному желанию от участия в президентской гонке отказались юрист и известный правозащитник Халед Али и глава популярного спортивного клуба "Замалек" Мортада Мансур. Решили не выдвигать собственных кандидатов на выборах и крупнейшие партии Египта "Тагаммуа" и "Вафд". Бывший премьер-министр страны и экс-кандидат в президенты Ахмед Шафик, вроде бы вернувшийся в Египет для участия в политической жизни страны, также неожиданно заявил, что передумал выдвигать свою кандидатуру.

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Голосование за рубежом состоялось 16-18 марта.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.