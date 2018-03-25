Кандидат в президенты Египта рассказал о "программе нацкапитализма"

КАИР, 25 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Египта Муса Мустафа Муса в случае победы на выборах главы государства, которые стартуют в понедельник, намерен запустить программу национального капитализма.

Кандидатами на президентских выборах в Египте стали действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси и малоизвестный в стране политик, глава партии "Аль-Гэд" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

"Я бы ввел систему так называемого национального капитализма. В Египте по экономическим причинам сейчас закрыты свыше 1200 заводов. Я считаю, что их нужно открыть, договориться с банками и пустить в обращение акции этих предприятий. Основные средства останутся в собственности государства и банков, а акции нужно раздать народу, по пять тысяч фунтов (около 300 долларов США — ред.) за акцию, с рассрочкой платежа на несколько лет", — заявил политик в интервью РИА Новости.

Многие местные и зарубежные эксперты считают, что Муса Мустафа Муса вряд ли сможет составить сильную конкуренцию действующему главе государства.

Еще до начала регистрации кандидатов о своих президентских амбициях заявлял экс-начальник генерального штаба вооруженных сил Египта Сами Анан. Однако избирком исключил потенциального претендента на президентское кресло из избирательного списка, лишив возможности участвовать в выборах в связи с тем, что он продолжает числиться на действительной военной службе. При этом военная прокуратура начала следственные действия в отношении Анана.

Позднее по собственному желанию от участия в президентской гонке отказались юрист и известный правозащитник Халед Али и глава популярного спортивного клуба "Замалек" Мортада Мансур. Решили не выдвигать собственных кандидатов на выборах и крупнейшие партии Египта "Тагаммуа" и "Вафд".

Бывший премьер-министр страны и экс-кандидат в президенты Ахмед Шафик, вроде бы вернувшийся в Египет для участия в политической жизни страны, также неожиданно заявил, что передумал выдвигать свою кандидатуру.

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Голосование за рубежом состоялось 16-18 марта.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.