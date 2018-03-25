Кандидат в президенты Египта рассказал "о заговоре" в стране

КАИР, 25 мар — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Кандидат в президенты Египта Муса Мустафа Муса в интервью РИА Новости заявил, что его участие в выборах главы государства, которые стартуют в понедельник, не даст осуществиться заговору против Каира.

Кандидатами на президентских выборах в Египте стали действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси и малоизвестный в стране политик, глава партии "Аль-Гэд" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

По словам Мусы Мустафы, решение о выдвижении своей кандидатуры на высший в стране государственный пост он принял после отказа целого ряда политиков от участия в выборах. По его мнению, оппозиция власти в лице запрещенной в Египте ассоциации "Братья-мусульмане" и ряда левацких групп, рассчитывала подвергнуть критике результаты выборов, в случае если бы на них баллотировался лишь один действующий президент.

"Особенно это касается тех, кто занимается подстрекательством из-за рубежа. Это, по-моему, является заговором в отношении Египта. Мое участие в выборах не дает осуществиться этому заговору. Потому что мы не хотим, чтобы президент, или кто бы то ни был, баллотировался один, превращая выборы в референдум. С моим выдвижением выборы становятся демократическими", — заявил политик.

Многие местные и зарубежные эксперты считают, что Муса Мустафа Муса вряд ли сможет составить сильную конкуренцию действующему главе государства.

Еще до начала регистрации кандидатов о своих президентских амбициях заявлял экс-начальник генерального штаба вооруженных сил Египта Сами Анан. Однако избирком исключил потенциального претендента на президентское кресло из избирательного списка, лишив возможности участвовать в выборах в связи с тем, что он продолжает числиться на действительной военной службе. При этом военная прокуратура начала следственные действия в отношении Анана.

Позднее по собственному желанию от участия в президентской гонке отказались юрист и известный правозащитник Халед Али и глава популярного спортивного клуба "Замалек" Мортада Мансур. Решили не выдвигать собственных кандидатов на выборах и крупнейшие партии Египта "Тагаммуа" и "Вафд".

Бывший премьер-министр страны и экс-кандидат в президенты Ахмед Шафик, вроде бы вернувшийся в Египет для участия в политической жизни страны, также неожиданно заявил, что передумал выдвигать свою кандидатуру.

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Голосование за рубежом состоялось 16-18 марта.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.