ЛУГАНСК, 25 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе народной милиции ЛНР.
В ведомстве уточнили, что режим тишины сохраняется в республике девятые сутки подряд.
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