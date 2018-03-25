Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб пепла

ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Серия извержений зафиксирована на действующем вулкане Симмоэ горной цепи Кирисима на острове Кюсю в Японии, над кратером поднимается столб дыма и пепла на высоту около 3,2 тысячи метров, сообщило в воскресенье главное метеорологическое управление страны.
Телекомпания NHK также сообщила о выпадении вулканического пепла в населенном пункте Мияконодзё в префектуре Миядзаки, который находится в 10 километрах от вулкана.
В регионе действует третий уровень опасности из пяти возможных. Это предполагает запрет на восхождение и приближение к горе. Специалисты призывают проявлять особую осторожность в радиусе двух километров от вулкана, так как возможны выбросы вулканических камней и лавы. Следующие за ним четвертый и пятый уровни предусматривают соответственно "подготовку к эвакуации" и "срочную эвакуацию".