Голосование на выборах в Туркмении проходит под песни и танцы

АШХАБАД, 25 мар — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. В Туркмении, где в воскресенье началось голосование на выборах депутатов Меджлиса (парламента), избирательные участки встречают пришедших голосовать песнями и танцами, передает корреспондент РИА Новости.

Перед зданиями, где размещаются избирательные участки, выступают фольклорные и эстрадные коллективы.

Очередей нет, с утра голосование проходит в спокойной и деловой обстановке. Ситуация на избирательных участках в Ашхабаде приблизительно одинакова, как в предместьях города, так и в центре столицы.

Голосование началось в 7:00 (5:00 мск). По данным туркменского Центризбиркома, на 9:00 (7:00 мск) в выборах депутатов Меджлиса приняло участие 24,04 % от общего числа избирателей. Всего по стране зарегистрировано более 3,2 миллиона избирателей.

На 125 мест в туркменском парламенте претендуют 284 кандидата, выдвинутых от политических партий и групп граждан.

Меджлис (парламента) является высшим представительным органом страны, осуществляющим законодательную власть. Члены туркменского парламента избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.